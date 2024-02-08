В середине января 2024 года по сравнению с началом декабря 2023 года в продовольственных супермаркетах наблюдалось снижение розничных цен на свинину до 8,8%.

За год в Украине цены на популярные виды мяса выросли на 37%. Однако эксперты прогнозируют, что в феврале этого года цены на мясо не поднимутся. Когда украинцам ждать удорожание популярных видов мяса.

По словам ведущей ученой Института аграрной экономики Натальи Копытец, стоимость основных видов мяса будет колебаться только во время предпасхальных и пасхальных праздников, причем ожидается рост цен до 5%.

Она пояснила, что в середине января 2024 года по сравнению с началом декабря 2023 года в продовольственных супермаркетах наблюдалось снижение розничных цен на свинину до 8,8%.

По данным Министерства финансов, средняя цена на ошеек составляет 212,90 гривен, в то время как подбрюшина продается по самой низкой цене - 168,22 гривны.

Месяцем ранее цены на эти две части свинины колебались от 182,66 до 236,86 гривны, причем в январе наименее выгодной была лопатка, стоившая 171,61 гривны.

В феврале стоимость говядины гуляш в украинских магазинах составляет в среднем 261,70 гривен, а самые высокие цены зафиксированы в сети "Мегамаркет".

Средняя цена на говядину ребра в Украине составляет 157,95 гривен. В сети Auchan товар предлагается за 140,90 гривен, в то время как в Megamarket цена составляет 157,95 гривен.

Филе от "Наша Ряба" на данный момент является самым дорогим видом курятины, его средняя стоимость составляет 175,68 гривен. В то же время куриная тушка может быть приобретена по самой низкой цене в этом сегменте – 79,90 гривен.

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