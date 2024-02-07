Благодійні фонди продовжують надавати грошову допомогу українським сім'ям, що постраждали внаслідок війни росії проти України. Американська організація "Дукат" (Cash For Refugees) оголосила про виплату грошової допомоги українським громадянам, які проживають у Куп'янському районі Харківської області.

Для того щоб отримати одноразову грошову допомогу, українські сім'ї, що мешкають у населених пунктах Петропавлівської ОТГ, можуть подати заявку. Грошова допомога призначена для мешканців таких населених пунктів як Петропавлівка, Берестов, Затишне, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Кучерівка, Миколаївка, Нова Тарасівка, Орлівка, Степова, Новоселівка, Табаївка та Ягідне.

Для отримання грошової допомоги потрібно відповідати таким трьом критеріям:

Мешканці перелічених вище населених пунктів або внутрішньо переміщені особи (ВПО), що зареєстровані на їх території. У сім'ях є діти до 14 років або літні люди старше 65 років. Сім'я раніше не отримувала виплати від Cash For Refugees.

Під час реєстрації на грошову допомогу необхідно пред'явити такі документи:

Паспорт або ID-картку.

ІПН.

Номер картки ПриватБанку або IBAN рахунку в іншому банку.

Свідоцтво про шлюб.

Свідоцтво про народження дитини.

Свідоцтво про смерть чоловіка.

Довідка ВПО з перелічених населених пунктів.

Отже, українцям, чиї заявки будуть схвалені, протягом місяця перерахують 4,5 тисячі гривень. Суму грошей перерахують на банківські картки отримувачів.

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям роздадуть по 17,5 тисяч гривень в опалювальний сезон - як отримати грошову допомогу.

Як повідомляла Politeka, хто з українців тепер може отримати 30 тисяч гривень.

Також Politeka писала про нововведення щодо грошової допомоги.