При регистрации на денежную помощь необходимо предъявить некоторые документы.

Благотворительные фонды продолжают оказывать денежную помощь украинским семьям, пострадавшим в результате войны россии против Украины. Американская организация "Дукат" (Cash For Refugees) объявила о выплате денежной помощи украинским гражданам, проживающим в Купянском районе Харьковской области.

Для того чтобы получить единовременную денежную помощь, украинские семьи, проживающие в населенных пунктах Петропавловской ОТГ, могут подать заявку. Денежная помощь предназначена для жителей таких населенных пунктов как Петропавловка, Берестов, Уютное, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Кучеровка, Николаевка, Новая Тарасовка, Орловка, Степная, Новоселовка, Табаевка и Ягодное.

Для получения денежной помощи нужно соответствовать следующим трем критериям:

Жители вышеперечисленных населенных пунктов или внутренне перемещенные лица (ВПЛ), зарегистрированные на их территории. В семьях есть дети до 14 лет или пожилые люди старше 65 лет. Семья раньше не получала выплаты от Cash For Refugees.

При регистрации на денежную помощь необходимо предъявить следующие документы:

Паспорт или ID-карту.

ИНН.

Номер карты ПриватБанка или IBAN счета в другом банке.

Свидетельство о браке.

Свидетельство о рождении ребенка.

Свидетельство о смерти мужчины.

Справка ВПЛ из перечисленных населенных пунктов.

Следовательно, украинцам, чьи заявки будут одобрены, за месяц перечислят 4,5 тысячи гривен. Сумму денег перечислят на банковские карты получателей.

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