Ринок цибулі в Україні виявляє певну стабільність цін, але водночас демонструє залежність від імпорту.

Ціни на більшість товарів продовжують зростати, але ціни на ріпчасту цибулю залишаються стабільними. Ця стабільність є наслідком впливу імпорту, експорту та відновлення виробництва. Експерт Тетяна Попович спрогнозувала, чи зміняться ціни на ріпчасту цибулю в Україні.

За словами Тетяни Попович, наразі вартість цибулі на львівському ринку коливається в межах 12-14 гривень. Однак ціни можуть змінюватись залежно від якості, регіону та обсягу поставок.

Протягом 2021-2023 років імпорт ріпчастої цибулі зросла з 2% до 13%, що свідчить про зростання залежності від імпорту через зменшення виробництва в Україні. Однак країна змогла відновити до 80% площ і інфраструктури для вирощування, зберігання та обробки цибулі в південних регіонах Херсонської області.

У той же час Україна продовжує розвивати експортні можливості. Якщо поставки цибулі до ЄС будуть тривати, це може підтримати ціни на внутрішньому ринку.

Узагальнюючи, ринок ріпчастої цибулі в Україні проявляє певну стабільність цін, але водночас демонструє залежність від імпорту та позитивні тенденції відновлення виробництва та розвитку експорту.

Нагадаємо, що протягом останнього місяця ціни на базові продукти на українському ринку лише зросли. Середньою вартістю необхідного набору товарів, який включає 7 різних продуктів, є 305,89 гривень.

Джерело: Телеграф.

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