Рынок репчатого лука в Украине проявляет определенную стабильность цен, но в то же время демонстрирует зависимость от импорта.

Цены на большинство товаров продолжают расти, но цены на репчатый лук остаются стабильными. Эта стабильность является результатом влияния импорта, экспорта и восстановления производства. Эксперт Татьяна Попович спрогнозировала, изменятся ли цены на репчатый лук в Украине.

По словам Татьяны Попович, сейчас стоимость лука на львовском рынке колеблется в пределах 12-14 гривен. Однако цены могут изменяться в зависимости от качества, региона и объема поставок.

В течение 2021-2023 годов импорт репчатого лука вырос с 2% до 13%, что свидетельствует о росте зависимости от импорта из-за уменьшения производства в Украине. Однако страна сумела восстановить до 80% площадей и инфраструктуры для выращивания, хранения и обработки лука в южных регионах Херсонской области.

В то же время, Украина продолжает развивать экспортные возможности. Если поставки лука в ЕС продолжатся, это может поддержать цены на внутреннем рынке.

Обобщая рынок репчатого лука в Украине проявляет определенную стабильность цен, но в то же время демонстрирует зависимость от импорта и положительные тенденции восстановления производства и развития экспорта.

Напомним, что за последний месяц цены на базовые продукты на украинском рынке только выросли. Средней стоимостью необходимого набора товаров, включающего 7 различных продуктов, 305,89 гривен.

Источник: Телеграф.

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