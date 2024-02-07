Грошову допомогу від фонду "Пліч-о-пліч" можуть отримати особи з п'яти категорій населення.

Українці продовжують отримувати грошову допомогу від держави або благодійних організацій. Одна з таких програм грошової допомоги здійснюється в Одесі та Одеській області за участю фонду "Пліч-о-пліч" у співпраці з міжнародною організацією Bänz Margot (Human Front AID).

Як пояснено на веб-сайті організації, реєстрація на отримання грошової допомоги відновлена.

Цю грошову допомогу можуть отримати особи з п'ятьох категорій населення. Грошову допомогу можуть отримати українці з міста Одеса та Одеської області, які опинилися в складних життєвих ситуаціях та відповідають наступним категоріям:

сім'ї з онкохворими членами;

сім'ї з тяжко хворими, що перебувають у ліжку;

багатодітні сім'ї зі статусом ВПО (внутрішньо переміщені особи);

одинокі матері зі статусом ВПО;

вагітні та кормлячі (до 1 року дитині) матері зі статусом ВПО.

Для отримання грошової допомоги слід зв'язатися з представниками організації за номерами телефонів: +38 (067) 127 00 09 або +38 (099) 056 75 94. У разі виникнення будь-яких додаткових питань про грошову допомогу фонду "Пліч-о-пліч" у співпраці з міжнародною організацією Bänz Margot (Human Front AID) ви можете звернутися до співробітників благодійної організації, які з вами вийдуть на зв'язок.

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