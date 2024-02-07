Денежную помощь от фонда "Пліч-о-пліч" могут получить лица из пяти категорий населения.

Украинцы продолжают получать денежную помощь от государства или благотворительных организаций. Одна из таких программ денежной помощи осуществляется в Одессе и Одесской области с участием фонда "Бок о бок" в сотрудничестве с международной организацией Bänz Margot (Human Front AID).

Как поясняется на сайте организации, регистрация на получение денежной помощи возобновлена.

Эту денежную помощь могут получить лица из пяти категорий населения. Денежную помощь могут получить украинцы из Одессы и Одесской области, которые оказались в сложных жизненных ситуациях и отвечают следующим категориям:

семьи с онкобольными членами;

семьи с тяжело больными, находящимися в постели;

многодетные семьи со статусом ВПЛ (внутренне перемещенные лица);

одинокие матери со статусом ВПЛ;

беременные и кормящие (до 1 года ребенку) матери со статусом ВПЛ.

Для получения денежной помощи следует связаться с представителями организации по номерам телефонов: +38 (067) 127 00 09 или +38 (099) 056 75 94. В случае возникновения каких-либо дополнительных вопросов о денежной помощи фонда "Плеч-о- в сотрудничестве с международной организацией Bänz Margot (Human Front AID) вы можете обратиться к сотрудникам благотворительной организации, которые с вами выйдут на связь.

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