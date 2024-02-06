У Києві середня зарплата перевищує 20 тис. грн і складає 22,5 тис. грн. В інших великих областях України середня зарплата виявляється значно нижчою. Про це йдеться в даних великого кадрового порталу.
Найвищі зарплати отримують програмісти, зокрема C++ програмісти, які можуть очікувати до 110 тис. грн на місяць. Також високі зарплати мають військовослужбовці, зокрема оператори ПТРК, середня зарплата яких становить приблизно 85 тис. грн.
Розподіл середніх зарплат за певними посадами виглядає наступним чином:
- C++ програміст - 110 000 грн
- Програміст Golang - 90 000 грн
- Оператор ПТРК - 85 000 грн
- Вогнеметник - 75 000 грн
- Командир танка - 75 000 грн
- Розвідник - 73 000 грн
- Номер обслуги - 73 000 грн
- Танкіст - 72 000 грн
- Навідник - 71 000 грн
- Снайпер - 71 000 грн
Середня зарплата в Україні станом на січень 2024 року склала 17,8 тис. грн для вакансій і 19,1 тис. грн для резюме. Проте працівники IT галузі в середньому отримують найбільше - 36,8 тис. грн.
Умови воєнного стану вплинули на економічну активність підприємств, але спостерігалося зменшення кількості зареєстрованих безробітних у порівнянні з попередніми роками, що може бути пов'язане з міграційними процесами та мобілізацією до ЗСУ.
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Нагадаємо, зарплата зростатиме у наступні три роки.
Як писала Politeka, зарплати українців змінились, деяким спеціалістам почали платити більше.
Також Politeka повідомляла, у 2024 році в Україні очікується зростання мінімальної зарплати.