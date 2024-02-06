Середня зарплата в Україні на січень 2024 року становила 17,8 тис. грн. для вакансій та 19,1 тис. грн. для резюме.

У Києві середня зарплата перевищує 20 тис. грн і складає 22,5 тис. грн. В інших великих областях України середня зарплата виявляється значно нижчою. Про це йдеться в даних великого кадрового порталу.

Найвищі зарплати отримують програмісти, зокрема C++ програмісти, які можуть очікувати до 110 тис. грн на місяць. Також високі зарплати мають військовослужбовці, зокрема оператори ПТРК, середня зарплата яких становить приблизно 85 тис. грн.

Розподіл середніх зарплат за певними посадами виглядає наступним чином:

C++ програміст - 110 000 грн

Програміст Golang - 90 000 грн

Оператор ПТРК - 85 000 грн

Вогнеметник - 75 000 грн

Командир танка - 75 000 грн

Розвідник - 73 000 грн

Номер обслуги - 73 000 грн

Танкіст - 72 000 грн

Навідник - 71 000 грн

Снайпер - 71 000 грн

Середня зарплата в Україні станом на січень 2024 року склала 17,8 тис. грн для вакансій і 19,1 тис. грн для резюме. Проте працівники IT галузі в середньому отримують найбільше - 36,8 тис. грн.

Умови воєнного стану вплинули на економічну активність підприємств, але спостерігалося зменшення кількості зареєстрованих безробітних у порівнянні з попередніми роками, що може бути пов'язане з міграційними процесами та мобілізацією до ЗСУ.

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Нагадаємо, зарплата зростатиме у наступні три роки.

Як писала Politeka, зарплати українців змінились, деяким спеціалістам почали платити більше.

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