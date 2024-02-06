Средняя зарплата в Украине на январь 2024 года составила 17,8 тыс. грн для вакансий и 19,1 тыс. грн для резюме.

В Киеве средняя зарплата превышает 20 тыс. грн. и составляет 22,5 тыс. грн. В других крупных областях Украины средняя зарплата оказывается значительно ниже. Об этом говорится в данных обширного кадрового портала.

Высокие зарплаты получают программисты, в том числе C++ программисты, которые могут ожидать до 110 тыс. грн в месяц. Также высокие зарплаты имеют военнослужащие, в том числе операторы ПТРК, средняя зарплата которых составляет около 85 тыс. грн.

Распределение средних зарплат по определенным должностям выглядит следующим образом:

C++ программист - 110 000 грн

Программист Golang - 90 000 грн

Оператор ПТРК - 85 000 грн

Огнеметчик – 75 000 грн

Командир танка – 75 000 грн

Разведчик – 73 000 грн

Номер обслуживания - 73 000 грн

Танкер - 72 000 грн.

Наводчик – 71 000 грн

Снайпер – 71 000 грн

Средняя зарплата в Украине на январь 2024 года составила 17,8 тыс. грн для вакансий и 19,1 тыс. грн для резюме. Однако работники IT отрасли в среднем получают больше всего – 36,8 тыс. грн.

Условия военного положения повлияли на экономическую активность предприятий, но наблюдалось уменьшение количества зарегистрированных безработных по сравнению с предыдущими годами, что может быть связано с миграционными процессами и мобилизацией в ВСУ.

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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.