В Киеве средняя зарплата превышает 20 тыс. грн. и составляет 22,5 тыс. грн. В других крупных областях Украины средняя зарплата оказывается значительно ниже. Об этом говорится в данных обширного кадрового портала.
Высокие зарплаты получают программисты, в том числе C++ программисты, которые могут ожидать до 110 тыс. грн в месяц. Также высокие зарплаты имеют военнослужащие, в том числе операторы ПТРК, средняя зарплата которых составляет около 85 тыс. грн.
Распределение средних зарплат по определенным должностям выглядит следующим образом:
- C++ программист - 110 000 грн
- Программист Golang - 90 000 грн
- Оператор ПТРК - 85 000 грн
- Огнеметчик – 75 000 грн
- Командир танка – 75 000 грн
- Разведчик – 73 000 грн
- Номер обслуживания - 73 000 грн
- Танкер - 72 000 грн.
- Наводчик – 71 000 грн
- Снайпер – 71 000 грн
Средняя зарплата в Украине на январь 2024 года составила 17,8 тыс. грн для вакансий и 19,1 тыс. грн для резюме. Однако работники IT отрасли в среднем получают больше всего – 36,8 тыс. грн.
Условия военного положения повлияли на экономическую активность предприятий, но наблюдалось уменьшение количества зарегистрированных безработных по сравнению с предыдущими годами, что может быть связано с миграционными процессами и мобилизацией в ВСУ.
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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.
Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.
Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.