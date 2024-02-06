При реєстрації на грошову допомогу від ООН необхідно, щоб усі члени сім'ї були присутніми.

В Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) та особи, постраждалі від війни, можуть претендувати на отримання грошової допомоги від Організації Об'єднаних Націй. Розмір цієї грошової допомоги складає 10,8 тис. гривень.

Грошову допомогу можуть отримати ВПО, які раніше не отримували подібну допомогу від міжнародних організацій та мають дохід менший за 5,4 тис. гривень на кожного члена родини.

Ця грошова допомога спрямована на підтримку осіб, які віднесені до вразливих категорій населення. До них входять ті, хто не переміщувався після 24.02.2022, але постраждав від воєнних дій в областях, таких як Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Донецька, а також ті, хто повернувся до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення.

Кого вважають особами, які мають право на отримання грошової допомоги?

Ті, хто постраждав від війни та має лише одного з батьків із однією або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старші). Сім'ї літніх людей, старших за 55 років або осіб похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років. Особи з членами сім'ї, які мають інвалідність чи хронічні захворювання. Ті, хто опікується дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Які документи необхідні для отримання грошової допомоги?

Документ, що посвідчує особу. Податковий номер (необхідний для виплати допомоги). Будь-які документи, які підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо). Свідоцтво про народження дітей (за наявності). Номер банківської картки для виплати допомоги. Особистий номер телефону.

При реєстрації на грошову допомогу необхідно, щоб всі члени родини були присутні. Для осіб з обмеженими можливостями передбачена можливість реєстрації за оригіналами документів, які підтверджують їхній стан.

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