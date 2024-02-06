При регистрации на денежную помощь от ООН необходимо, чтобы все члены семьи присутствовали.

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПО) и лица, пострадавшие от войны, могут претендовать на получение денежной помощи от Организации Объединенных Наций. Размер денежной помощи составляет 10,8 тыс. гривен.

Денежную помощь могут получить ВПО, ранее не получавшие подобную помощь от международных организаций и имеющих доход менее 5,4 тыс. гривен на каждого члена семьи.

Эта денежная помощь направлена ​​на поддержку лиц, отнесенных к уязвимым категориям населения. В них входят те, кто не перемещался после 24.02.2022, но пострадал от военных действий в областях, таких как Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская, Донецкая, а также вернувшиеся к своим местам. постоянного жительства после вынужденного перемещения.

Кого считают лицами, имеющими право на получение денежной помощи?

Те, кто пострадал от войны и имеет только одного родителя с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше). Семьи пожилых людей старше 55 лет или пожилых людей с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет. Лица с членами семьи, имеющие инвалидность или хронические заболевания. Те, кто занимается детьми без сопровождения или детьми, разведенными с родителями.

Какие документы необходимы для получения денежной помощи?

Документ, удостоверяющий личность. Налоговый номер (необходим для выплаты пособия). Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.). Свидетельство о рождении детей (при наличии). Номер банковской карты для выплаты пособия. Личный телефонный номер.

При регистрации на денежную помощь необходимо, чтобы все члены семьи присутствовали. Для лиц с ограниченными возможностями предусмотрена возможность регистрации по оригиналам документов, подтверждающих их состояние.

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