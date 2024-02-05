Ситуація з перевізниками на польсько-українському кордоні вплинула на внутрішній продовольчий ринок та ціни продуктів.

У лютому в Україні передбачається можливе підвищення ціни на овочі, зокрема на борщовий набір, що включає капусту, моркву, картоплю, буряк та цибулю. Прогноз озвучила Інна Сало, завідувачки відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки.

За прогнозами експертки, ціни капусти білокачанної може зрости до 16 грн/кг (+4%). Інші продукти, які також можуть подорожчати, включають буряк (на 3% до 18,5 грн/кг), моркву (до 16,5 грн/кг, +6%), картоплю (до 26 грн/кг, +5%) та цибулю (до 18,5 грн/кг, +8%).

Експертка пояснила, що ситуація з перевізниками на польсько-українському кордоні справила вплив на внутрішній продовольчий ринок. Навіть при наявності достатнього запасу зерна та овочів, ціни на них почали коливатися ще в листопаді.

Варто відзначити, що раніше ціни на картоплю в Україні значно зросли, називаючи такий ріст "безпрецедентним". Зокрема, вартість цього овочу в останній місяць зими сягнула 18-23 грн/кг, що вчетверо перевищує показники минулого року.

Причинами такого підвищення ціни були зменшення врожаю в Європі, низька якість продукції та складнощі вирощування через непередбачувані погодні умови.

Також в Україні протягом 2024 року можуть відбутися зміни в цінах на деякі основні продукти, такі як гречка, борошно та хліб.

Джерело: 24 канал.

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