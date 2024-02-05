Ситуация с перевозчиками на польско-украинской границе оказала влияние на внутренний продовольственный рынок и цены продуктов.

В феврале в Украине предполагается возможное повышение цены на овощи, в частности, на борщевой набор, включающий капусту, морковь, картофель, свеклу и лук. Прогноз озвучила Инна Сало, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики.

По прогнозам эксперта, цены капусты белокочанной могут вырасти до 16 грн/кг (+4%). Другие продукты, которые могут подорожать, включают свеклу (на 3% до 18,5 грн/кг), морковь (до 16,5 грн/кг, +6%), картофель (до 26 грн/кг, +5%) и лук (до 18,5 грн/кг +8%).

Эксперт пояснила, что ситуация с перевозчиками на польско-украинской границе оказала влияние на внутренний продовольственный рынок. Даже при наличии достаточного запаса зерна и овощей цены на них начали колебаться еще в ноябре.

Следует отметить, что ранее цены на картофель в Украине значительно выросли, называя такой рост "беспрецедентным". В частности, стоимость этого овоща в последний месяц зимы достигла 18-23 грн/кг, что в четыре раза превышает показатели прошлого года.

Причинами такого повышения цены были уменьшение урожая в Европе, низкое качество продукции и сложности выращивания из-за непредвиденных погодных условий.

Также в Украине в течение 2024 могут произойти изменения в ценах на некоторые основные продукты, такие как гречка, мука и хлеб.

Источник: 24 канал.

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