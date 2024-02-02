Динаміка цін на плоди та овочі, особливо у позасезонний період, значно впливає на гаманці українців.

Експерти передбачають поступове подорожчання цін популярних овочів в Україні. Аналогічна ситуація спостерігатиметься й у відношенні фруктів та ягід. Головним чинником, що призведе до цього, є зростання вартості зберігання та транспортування продуктів.

За словами завідувачки відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Інни Сало, вартість сезонних товарів до кінця зими підвищиться через шість основних причин, при цьому найбільше подорожчають виноград, а найменше — яблука.

Вона відмітила, що динаміка цін на плоди та овочі, особливо в позасезонний період, значно впливає на такі фактори, як оперативність і обсяги постачання, витрати на зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників та ціни на пальне.

Згідно з її висловлюванням, імпортовані фрукти можуть в середньому подорожчати в ціні до 3%.

Ціни на деякі фрукти та ягоди в Україні очікуються зростанням до кінця зими. Вартість винограду може досягти до 210 гривень за кілограм, а апельсини будуть пропонуватися за ціною до 87 гривень за 1 кг. Лимони можуть коштувати до 65 гривень за 1 кілограм, а ціни на банани та мандарини не перевищатимуть 62 гривні за кілограм. Щодо яблук, їхня ціна може досягти до 19,5 гривень за кілограм.

Джерело: 24 Канал.

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