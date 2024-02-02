Динамика цен на плоды и овощи, особенно во внесезонный период, оказывает значительное влияние на кошельки украинцев.

Эксперты предполагают постепенное удорожание цен популярных овощей в Украине. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в отношении фруктов и ягод. Главным фактором, приведшим к этому, является рост стоимости хранения и транспортировки продуктов.

По словам заведующей отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Инны Сало, стоимость сезонных товаров к концу зимы повысится из-за шести основных причин, при этом больше подорожают виноград, а меньше всего — яблоки.

Она отметила, что динамика цен на плоды и овощи, особенно во внесезонный период, оказывает значительное влияние на такие факторы, как оперативность и объемы поставок, расходы на хранение и транспортировку, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей и цены на топливо.

Согласно ее высказываниям, импортируемые фрукты могут в среднем подорожать в цене до 3%.

Цены на некоторые фрукты и ягоды в Украине ожидаются ростом к концу зимы. Стоимость винограда может достичь 210 гривен за килограмм, а апельсины будут предлагаться по цене до 87 гривен за 1 кг. Лимоны могут стоить до 65 гривен за 1 килограмм, а цены на бананы и мандарины не будут превышать 62 гривны за килограмм. Что касается яблок, то их цена может достигнуть до 19,5 гривен за килограмм.

Источник: 24 Канал.

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