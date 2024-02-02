На початку цього робочого тижня цей овоч пропонується для продажу за цінами від 10 до 14 гривень за кілограм.

В Україні відбулися зміни у цінах на всі основні категорії продуктів харчування. Незважаючи на те, що загальна зростаюча тенденція протрималася протягом року - з грудня 2022 року по грудень 2023 року - індекс цін на продукти зрос на 3,7%, для деяких товарів відзначилося зниження цін. При цьому в Україні стрімко переписали ціни на популярний овоч.

Зокрема в Україні спостерігається зниження цін на буряк. На початку поточного робочого тижня цей овоч пропонується для продажу за цінами від 10 до 14 гривень за кілограм, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Очікується, що це також призведе до пониження цін на буряк у магазинах та супермаркетах.

За повідомленням, причиною зменшення ціни є низький попит. Українські фермери змушені знижувати ціни через низький попит, і навіть при зниженні цін активність покупців залишається низькою.

Варто відзначити, що до середини січня ціни на буряк підвищувалися, і вони залишаються "у середньому на 70% дорожче, ніж наприкінці січня 2023 року".

У супермаркетах ціни на буряки наразі складають в середньому 18,2 гривень за кілограм, що майже на 6 гривень за кілограм перевищує середню ціну грудня.

Крім того, не лише ціни на буряки зменшилися в Україні, але також відзначається зниження цін на огірки. В середньому на 10% дешевше, ніж тиждень раніше.

Джерело: EastFruit.

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