В начале текущей рабочей недели этот овощ предлагается для продажи по ценам от 10 до 14 гривен за килограмм.

В Украине произошли изменения в ценах всех основных категорий продуктов питания. Несмотря на то, что общая растущая тенденция продержалась в течение года – с декабря 2022 года по декабрь 2023 года – индекс цен на продукты вырос на 3,7%, для некоторых товаров отметилось снижение цен. При этом в Украине быстро переписали цены на популярный овощ.

В частности, в Украине наблюдается снижение цен на свеклу. В начале текущей рабочей недели этот овощ предлагается для продажи по ценам от 10 до 14 гривен за килограмм, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели. Ожидается, что это приведет к снижению цен на свеклу в магазинах и супермаркетах.

По сообщению причиной уменьшения цены является низкий спрос. Украинские фермеры вынуждены снижать цены из-за низкого спроса и даже при снижении цен активность покупателей остается низкой.

Следует отметить, что к середине января цены на свеклу повышались, и они остаются "в среднем на 70% дороже, чем в конце января 2023 года".

В супермаркетах цены на свеклу составляют в среднем 18,2 гривен за килограмм, что почти на 6 гривен за килограмм превышает среднюю цену декабря.

Кроме того, не только цены на свеклу снизились в Украине, но также отмечается снижение цен на огурцы. В среднем на 10% дешевле недели раньше.

Источник: EastFruit.

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