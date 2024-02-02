В Україні найвищу середню зарплату можуть отримувати артилеристи та мінометники, в результаті повномасштабної війни, що призвела до змін у рейтингу найвищооплачуваних вакансій. Ці дані представлені на великому кадровому порталі.
Найвищі зарплати фіксуються в столиці, де кияни в середньому заробляють 22 тис. грн. У Львові ця цифра становить 20 тис. грн, у Дніпрі – 19 тис. грн. Суми найменших зарплат зафіксовані в Сумах, де в середньому сплачують 14,5 тис. грн.
Розподіл середніх заробітних плат за деякими професіями виглядає наступним чином:
- Артилерист – 120 000 грн
- Мінометник – 120 000 грн
- C++ програміст – 110 000 грн
- Програміст Golang – 90 000 грн
- Оператор ПТРК – 85 000 грн
- Розвідник – 75 000 грн
- Інженер дронів – 75 000 грн
- Снайпер – 75 000 грн
- Танкіст – 75 000 грн
- Інструктор з тактичної медицини – 75 000 грн
Найбільше вакансій доступно для продавців, які в середньому отримують 16 тис. грн. Менеджер з продажу може заробляти 25 тис. грн, водій – 25 тис. грн, адміністратор – 17 тис. грн, кухар – 19 тис. грн.
Згідно з оглядом Мінекономіки, станом на січень 2024 року середня зарплата в Україні вакансійно знаходилася на рівні 17,8 тис. грн, а в резюме – 19,1 тис. грн. Умови військового стану призвели до низької економічної активності підприємств.
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