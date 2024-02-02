Высокие зарплаты фиксируются в столице, где киевляне в среднем зарабатывают 22 тыс. грн, а во Львове эта цифра составляет 20 тыс. грн..

В Украине высшую среднюю зарплату могут получать артиллеристы и минометчики, в результате полномасштабной войны, которая привела к изменениям в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий. Эти данные представлены на большом кадровом портале.

Высокие зарплаты фиксируются в столице, где киевляне в среднем зарабатывают 22 тыс. грн. Во Львове эта цифра составляет 20 тыс. грн., в Днепре – 19 тыс. грн. Суммы самых маленьких зарплат зафиксированы в Сумах, где в среднем платят 14,5 тыс. грн.

Распределение средних зарплат по некоторым профессиям выглядит следующим образом:

Артиллерист – 120 000 грн

Минометчик – 120 000 грн

C++ программист – 110 000 грн

Программист Golang – 90 000 грн

Оператор ПТРК – 85 000 грн

Разведчик – 75 000 грн

Инженер дронов – 75 000 грн

Снайпер – 75 000 грн

Танкер - 75 000 гривен.

Инструктор по тактической медицине – 75 000 грн

Больше всего вакансий доступно продавцам, которые в среднем получают 16 тыс. грн. Менеджер по продажам может зарабатывать 25 тыс. грн, водитель – 25 тыс. грн, администратор – 17 тыс. грн, повар – 19 тыс. грн.

Согласно обзору Минэкономики, на январь 2024 года средняя зарплата в Украине вакансионно находилась на уровне 17,8 тыс. грн, а в резюме – 19,1 тыс. грн. Условия военного положения привели к низкой экономической активности предприятий.

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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.