Відповідно до цього закону держава надаватиме фінансову допомогу сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Українські родини мають право на отримання грошової допомоги протягом шести місяців. Така можливысть прописана відповідно до закону "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям". Про це передає Департамент соціального захисту населення.

Як повідомляє Департамент соціального захисту населення, згідно із зазначеним законом, в 2024 році держава буде надавати фінансову допомогу сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, протягом шести місяців. Максимальна сума грошової допомоги не перевищує прожитковий мінімум для малозабезпечених сімей, який коливається від 1665,40 до 4474,44 гривень.

Розмір грошової допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім'ї. Проте максимальна сума грошово не може перевищувати розміру прожиткового мінімуму для малозабезпеченої сім'ї.

Протягом 2024 року розмір прожиткового мінімуму визначено на рівні 55% для працездатних осіб, 100% для осіб, які втратили працездатність, та осіб із інвалідністю. Для дітей зазначено різні розміри в залежності від віку.

Державна грошова допомога надається на період шести місяців з моменту звернення, за умови подання всіх необхідних документів протягом місяця.

Для отримання соціальної допомоги необхідно подати такі документи:

Заява. Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звертаються за призначенням різних видів соціальної допомоги. Довідка про доходи у випадку, якщо в декларації зазначені доходи, інформація про які відсутня у ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо, і не може бути отримана відповідно до законодавства за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У випадку неможливості підтвердження цих доходів довідкою, до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру.

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