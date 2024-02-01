Украинские семьи имеют право на получение денежной помощи в течение шести месяцев. Такая возможность прописана в соответствии с законом "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям". Об этом сообщает Департамент социальной защиты населения.

Как сообщает Департамент социальной защиты населения, согласно указанному закону государство в 2024 году будет оказывать финансовую помощь семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, в течение шести месяцев. Максимальная сумма денежной помощи не превышает прожиточный минимум для малообеспеченных семей, который колеблется от 1665,40 до 4474,44 грн.

Размер денежной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малообеспеченной семьи. Однако максимальная сумма денежно не может превышать размер прожиточного минимума для малообеспеченной семьи.

В течение 2024 размер прожиточного минимума определен на уровне 55% для трудоспособных лиц, 100% для лиц, потерявших трудоспособность, и лиц с инвалидностью. Для детей указаны разные размеры в зависимости от возраста.

Государственная денежная помощь предоставляется на период шести месяцев с момента обращения при условии предоставления всех необходимых документов в течение месяца.

Для получения социальной помощи необходимо подать следующие документы:

Заявление. Декларация о доходах и имущественном положении лиц, обращающихся за назначением различных видов социальной помощи. Справка о доходах в случае, если в декларации указаны доходы, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и т.п., и не может быть получена в соответствии с законодательством по запросу органа социальной защиты населения. В случае невозможности подтверждения этих доходов справкой, к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера.

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