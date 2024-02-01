У 2024 році в Україні можливі зміни у цінах на деякі основні продукти, зокрема на гречку, борошно та хліб. Такий прогноз озвучила Світлана Черемісіна, головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

За прогнозами, ціни на гречку можуть зменшитися на 5-7%, до 25-27 грн/кг, завдяки рекордному урожаю цієї культури у 2023 році - 207,5 тис. тонн.

За минулий рік ціни на гречку вже значно знизилися, зокрема, на 59,2%. Вартість борошна залишиться стабільною у межах 15-17 грн/кг, а інші види круп, такі як рис, пшоно тощо, можуть зазнати невеликих коливань у межах 3-5%.

За прогнозами фахівців, очікується поступове зростання середньої ціни на хлібобулочні вироби на рівні 0,5-1% щомісяця.

Протягом першого півріччя ціна на хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку може досягти 45-46 грн/кг, хліб пшеничний з борошна першого ґатунку подорожчає до 37-38 грн/кг, хліб житній – до 39-40 грн/кг, а батон – до 25-26 грн за 500 г.

На внутрішньому ринку України за останні тижні спостерігається різке зростання цін на картоплю, і ціни продовжать зростати принаймні до кінця березня. За рік ціни на картоплю зросли у 4 рази.

Джерело: The Page.

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