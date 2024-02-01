В 2024 году в Украине возможны изменения в ценах на некоторые основные продукты, в частности, на гречку, муку и хлеб. Такой прогноз озвучила Светлана Черемисин, главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка национального научного центра "Институт аграрной экономики".

По прогнозам, цены на гречку могут снизиться на 5-7%, до 25-27 грн/кг, благодаря рекордному урожаю этой культуры в 2023 году - 207,5 тыс. тонн.

За прошлый год цены на гречку уже значительно снизились, в том числе на 59,2%. Стоимость муки останется стабильной в пределах 15-17 грн/кг, а другие виды круп, такие как рис, пшено и т.д., могут испытать небольшие колебания в пределах 3-5%.

По прогнозам специалистов, ожидается постепенное увеличение средней цены на хлебобулочные изделия на уровне 0,5-1% ежемесячно.

В течение первого полугодия цена на хлеб пшеничный из муки высшего сорта может достигнуть 45-46 грн/кг, хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожает до 37-38 грн/кг, ржаной хлеб – до 39-40 грн/кг, а батон – до 25-26 грн. за 500 г.

На внутреннем рынке Украины за последние недели наблюдается резкий рост цен на картофель, и цены продолжат расти, по крайней мере, до конца марта. За год цены на картофель выросли в 4 раза.

Источник: The Page.

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