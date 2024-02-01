Кабінет Міністрів розширив програму грошової допомоги для окремих категорій громадян України. Наприклад - для осіб, які повернулися з-за кордону та ще не знайшли роботу і не мають стабільного джерела доходів. Про це повідомили в прес-службі Мінреінтеграції.

Грошову допомогу в розмірі щомісячної виплати грошей отримуватимуть протягом 6 місяців наступні категорії осіб:

Родини, які повернулися в Україну після тривалого перебування за кордоном (понад 90 днів поспіль), навіть якщо в сім'ях є працездатні непрацюючі члени, які не сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Родини внутрішніх переселенців, які через переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

Ця грошова допомога буде поєднуватися з інструментами стимулювання. Наприклад, протягом 2 місяців після призначення допомоги особа має працевлаштуватися або стати на облік у Державному центрі зайнятості.

Раніше планувалося припинити грошову допомогу у лютому для ВПО, які набули цього статусу до 1 серпня 2023 року. Проте недавно уряд прийняв рішення про продовження виплат до березня.

Деякі ВПО матимуть можливість отримувати грошову допомогу не лише у березні, а й у подальших місяцях, зокрема: пенсіонери, які отримують менше 9 444 гривень, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування, родичі, які працевлаштувалися торік і мають менше 9 400 гривень доходу на кожного члена сім'ї, а також особи, які проживають на "умовно безпечних територіях", але їхні діти не ходять до дитячих садочків через відсутність місць.

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям роздадуть по 17,5 тисяч гривень в опалювальний сезон - як отримати грошову допомогу.

Як повідомляла Politeka, хто з українців тепер може отримати 30 тисяч гривень.

Також Politeka писала про нововведення щодо грошової допомоги.