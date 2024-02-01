Денежную помощь в размере ежемесячной выплаты денег будут получать в течение 6 месяцев некоторые категории украинцев.

Кабинет Министров расширил программу денежной помощи отдельным категориям граждан Украины. Например – для лиц, вернувшихся из-за границы и еще не нашедших работу и не имеющих стабильного источника доходов. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

Денежную помощь в размере ежемесячной выплаты денег будут получать в течение 6 месяцев следующие категории лиц:

Семьи, которые вернулись в Украину после длительного пребывания за границей (более 90 дней подряд), даже если в семьях есть трудоспособные неработающие члены, не уплачивавшие единый социальный взнос (ЕСВ).

Семьи внутренних переселенцев, которые из-за перемещения не работали или не платили ЕСВ.

Эта денежная помощь будет совмещаться с инструментами стимулирования. К примеру, в течение 2 месяцев после назначения помощи лицо должно трудоустроиться или стать на учет в Государственном центре занятости.

Ранее планировалось прекратить денежную помощь в феврале для ВПЛ, которые приобрели этот статус до 1 августа 2023 года. Однако недавно правительство приняло решение о продлении выплат до марта.

Некоторые ВПО будут иметь возможность получать денежную помощь не только в марте, но и в последующих месяцах, в частности: пенсионеры, получающие менее 9 444 гривен, лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, родственники, трудоустроившиеся в прошлом году и имеющие менее 9 400 гривен дохода на каждого члена семьи, а также лица, проживающие на "условно безопасных территориях", но их дети не ходят в детские сады из-за отсутствия мест.

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