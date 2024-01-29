Грошова допомога для тисяч українців є єдиною можливістю для виживання, пише Politeka.net.

Особливо, коли мова йде про малозабезпечених.

Так, стало відомо, що Уряд розширив можливості призначення допомоги малозабезпеченим.

«Йдеться, зокрема, і про українців, які повертаються з-за кордону, ще не встигли працевлаштуватися в Україні й не мають джерел доходів», - йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики України.

Зазначається, що грошова допомога на 6 місяців призначатиметься родинам, що повернулися в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, родинам ВПО, які, внаслідок переміщення, не працювали або не сплачували ЄСВ.

Однак підкреслюється, що водночас українців стимулюватимуть до економічно незалежного і самостійного життя.

«Якщо в родині, яка отримала допомогу, є працездатні особи, які не працюють, вони мають протягом двох місяців після її призначення або працевлаштуватись, або стати на облік в Державному центрі зайнятості», - попередили в Міністерстві.

Допомога малозабезпеченим призначається родинам, чиї сукупні доходи не перевищують рівень забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї: для працездатних осіб – 55% прожиткового мінімуму (1665,4 грн), для дітей – 140 % (віком до 6 років – 3 588,2 грн, від 6-18 років - 4 474.40 грн), для осіб, які втратили працездатність – 100% (2 361 грн).

«Допомога буде нарахована у сумі, що є різницею між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом», - підкреслили також в Міністерстві.

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