Для подання заявки на грошову допомогу необхідно надати необхідні документи та відповідати деяким критеріям.

В Україні внутрішні переселенці мають можливість подати заявку на отримання грошової допомоги від УВКБ ООН. Сума грошової допомоги для українцыв становить 10 800 гривень. Про це детальніше повідомляє Мінреінтеграції.

Отримати грошову допомогу можуть українці, які раніше не користувалися подібними послугами від міжнародних організацій та мають дохід, менший за 5400 гривень на кожного члена сім'ї. Переважний доступ до цієї грошової допомоги мають особи, які належать до вразливих категорій населення.

Заявку на грошову допомогу можуть подати родини, що складаються із одного з батьків та одного чи кількох дітей до 18 років або осіб похилого віку (55 років і старше). Також грошову допомогу можуть отримати одинокі батьки похилого віку або особи похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми до 18 років.

Серед критеріїв також вказано турботу про членів родини з інвалідністю чи хронічними захворюваннями, а також опікунство над безсупровідними дітьми або дітьми, розлученими з батьками.

Для подачі заявки на грошову допомогу потрібно надати такі документи: посвідчення особи, податковий номер (для виплати допомоги), документи, що підтверджують належність до категорії вразливості, свідоцтво про народження дітей, номер банківської картки та особистий номер телефону.

Подати заявку на грошову допомогу можна у пунктах збору даних БФ "Право на захист". Адреси цих пунктів можна знайти на інтерактивній мапі за вказаним посиланням.

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям роздадуть по 17,5 тисяч гривень в опалювальний сезон - як отримати грошову допомогу.

Як повідомляла Politeka, хто з українців тепер може отримати 30 тисяч гривень.

Також Politeka писала про нововведення щодо грошової допомоги.