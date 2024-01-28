Для подачи заявки на денежную помощь нужно предоставить нужные документы и отвечать некоторым критериям.

В Украине внутренние переселенцы имеют возможность подать заявку на получение денежной помощи от УВКБ ООН. Сумма денежной помощи для украинцев составляет 10800 гривен. Об этом подробнее сообщает Минреинтеграция.

Получить денежную помощь могут украинцы, ранее не пользовавшиеся подобными услугами от международных организаций и имеющие доход менее 5400 гривен на каждого члена семьи. Преимущественный доступ к этой денежной помощи имеют лица, относящиеся к уязвимым категориям населения.

Заявку на денежную помощь могут подать семьи, состоящие из одного родителя и одного или нескольких детей до 18 лет или пожилых людей (55 лет и старше). Также денежную помощь могут получить одинокие родители пожилого возраста или пожилые люди с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет.

Среди критериев также указана забота о членах семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями, а также опекунство над бессопроводительными детьми или детьми, разведенными с родителями.

Для подачи заявки на денежную помощь нужно предоставить следующие документы: удостоверение личности, налоговый номер (для выплаты пособия), документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости, свидетельство о рождении детей, номер банковской карты и личный номер телефона.

Подать заявку на денежную помощь можно в пунктах сбора данных МФ "Право на защиту". Адреса этих пунктов можно найти на интерактивной карте по указанной ссылке.

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