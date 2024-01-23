Процес реєстрації на отримання грошової допомоги проводитиметься з 9 по 19 січня у деяких містах та селах.

В Україні виплатять до 10 тис. грн "зимової допомоги" жителям однієї області. Стало відомо, хто отримає грошову допомогу з українців. Про це інформує пресслужба Тернопільської обласної військової адміністрації у Facebook.

Тернопільська обласна військова адміністрація інформує, що громадяни, які проживають у Тернопільській області і не оформили статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), можуть отримати зимову грошову допомогу від Червоного Хреста в розмірі 9,6 тис. грн. Ця грошова допомога здійснюється у розмірі 3,2 тис. грн протягом трьох місяців.

З 9 по 26 січня особам, які не мали реєстрації протягом останніх трьох місяців та відносяться до категорій багатодітних сімей, одиноких пенсіонерів, одиноких матерів та батьків, а також сімей, що виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями, буде нараховано допомогу в розмірі 9,6 тис. грн.

Процес реєстрації на отримання грошової допомоги проводитиметься з 9 по 19 січня в певних містах та селах Тернопільської області. Якщо громадяни не встигнуть пройти першу реєстрацію, друга сесія очікується з 22 по 26 січня у місті Тернопіль.

Раніше повідомлялося, що частина внутрішньо переміщених осіб в Україні, зокрема ті, що перебувають за кордоном більш ніж 30 днів поспіль без вагомих обґрунтованих причин, більше не отримуватиме грошової допомоги від держави.

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