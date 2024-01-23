Процесс регистрации на получение денежной помощи будет проводиться с 9 по 19 января в некоторых городах и селах.

В Украине выплатят до 10 тыс. грн. "зимней помощи" жителям одной области Стало известно, кто получит денежную помощь из украинцев. Об этом информирует прессслужба Тернопольской областной военной администрации в Facebook.

Тернопольская областная военная администрация сообщает, что граждане, проживающие в Тернопольской области и не оформившие статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), могут получить зимнюю денежную помощь от Красного Креста в размере 9,6 тыс. грн. Эта денежная помощь осуществляется в размере 3,2 тыс. грн. в течение трех месяцев.

С 9 по 26 января лицам, не имеющим регистрации в течение последних трех месяцев и относящихся к категориям многодетных семей, одиноких пенсионеров, одиноких матерей и родителей, а также семей, воспитывающих детей с ограниченными физическими возможностями, будет начислена помощь в размере 9,6 тыс. руб.

Процесс регистрации на получение денежной помощи будет проводиться с 9 по 19 января в некоторых городах и селах Тернопольской области. Если граждане не успеют пройти первую регистрацию, то вторая сессия ожидается с 22 по 26 января в городе Тернополь.

Ранее сообщалось, что часть внутренне перемещенных лиц в Украине, в том числе находящиеся за границей более 30 дней подряд без веских обоснованных причин, больше не будет получать денежную помощь от государства.

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