Денежная помощь для тысяч украинцев является единственной возможностью для выживания, пишет Politeka.net.

Особенно, когда речь идет о малоимущих.

Так, стало известно, что правительство расширило возможности назначения помощи малоимущим.

«Речь идет, в частности, и об украинцах, которые возвращаются из-за границы, еще не успели трудоустроиться в Украине и не имеют источников доходов», - говорится в сообщении Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что денежная помощь на 6 месяцев будет назначаться семьям, вернувшимся в Украину после длительного (более 90 дней) пребывания за границей, семьям ВПЛ, которые в результате перемещения не работали или не платили ЕСВ.

Однако подчеркивается, что в то же время украинцев будут стимулировать к экономически независимой и самостоятельной жизни.

«Если в семье, которая получила помощь, есть неработающие трудоспособные лица, они должны в течение двух месяцев после ее назначения либо трудоустроиться, либо встать на учет в Государственном центре занятости», - предупредили в Министерстве.

Помощь малоимущим назначается семьям, чьи совокупные доходы не превышают уровень обеспечения прожиточного минимума для семьи: для трудоспособных лиц – 55% прожиточного минимума (1665,4 грн), для детей – 140 % (в возрасте до 6 лет – 3 588,2 грн , от 6-18 лет – 4 474.40 грн), для лиц, потерявших трудоспособность – 100% (2 361 грн).

«Помощь будет начислена в сумме, являющейся разницей между уровнем обеспечения прожиточного минимума для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом», - подчеркнули также в Министерстве.

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