Економіст Олег Пєндзін прогнозує, що протягом 2024 року в українських магазинах ціни на три популярні категорії зростатимуть.

Почалася 2024 рік, і з ним прийшли зміни у цінах на товари в українських магазинах. Зазвичай після свят спостерігається тенденція до зниження цін на деякі товари. В аналізі економіста Олега Пендзіна прогнозується, що у 2024 році в українських магазинах більше не буде колишніх цін на три популярні категорії продуктів.

Економіст Олег Пендзін прогнозує, що протягом 2024 року в українських магазинах ціни на три популярні категорії товарів будуть лише зростати. Умови воєнного стану в Україні призведуть до того, що темпи зростання цін на продукти продовжать перевищувати рівень доходів населення. Порівняно з минулим роком, коли вартість деяких продуктів зменшилася, загальна тенденція у 2024 році передбачає збільшення цін.

Експерт вказує, що цього року немає підстав для зниження цін на три ключові категорії продуктів. Замість цього очікується, що вартість хліба та хлібобулочних виробів, молочних та кисломолочних продуктів, а також м'ясних продуктів буде зростати протягом року.

Після Нового року ціни на практично всі види молочних продуктів підвищилися, втративши вартість лише три позиції порівняно з груднем 2023 року. Кисломолочний сир здешевшав найбільше — на 7%, а вершки показали найвищий приріст цін, збільшившись на 6,6%. Також слід зазначити зростання цін на сметану (майже на 5%) і молоко (4,1%).

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