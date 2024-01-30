Экономист Олег Пендзин прогнозирует, что в течение 2024 года в украинских магазинах цены на три популярные категории будут расти.

Началась 2024 год и с ним пришли изменения в ценах на товары в украинских магазинах. Обычно после праздников наблюдается тенденция к понижению цен на некие продукты. В анализе экономиста Олега Пендзина прогнозируется, что в 2024 году в украинских магазинах больше не будет прежних цен на три популярные категории продуктов.

Экономист Олег Пендзин прогнозирует, что в течение 2024 года в украинских магазинах цены на три популярные категории будут только расти. Условия военного положения в Украине приведут к тому, что темпы роста цен на продукты продолжат превышать уровень доходов населения. По сравнению с прошлым годом, когда стоимость некоторых продуктов снизилась, общая тенденция в 2024 году предполагает увеличение цен.

Эксперт указывает, что в текущем году нет оснований для снижения цен на три ключевые категории продуктов. Вместо этого ожидается, что стоимость хлеба и хлебобулочных изделий, молочных и кисломолочных продуктов и мясных продуктов будет расти в течение года.

После Нового года цены на практически все виды молочных продуктов повысились, потеряв стоимость только трех позиций по сравнению с декабрем 2023 года. Кисломолочный сыр подешевел больше всего - на 7%, а сливки показали самый высокий прирост цен, увеличившись на 6,6%. Также следует отметить рост цен на сметану (около 5%) и молоко (4,1%).

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Напомним, цены на продукты в 2024 году неприятно удивлят украинцев, в НБУ сделали прогноз.

Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

Также Politeka писала, популярный овощ начнет дешеветь.