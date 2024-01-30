З початку року мінімальна зарплата зросла із 6700 до 7100 гривень, планується подальше підвищення.

У 2024 році очікується поетапне зростання мінімальної заробітної плати та середньої зарплати в Україні. Відомо, що також до кінця року середня зарплата українців збільшиться на майже 3 тисячі гривень. Про поетапне підвищення зарплат було прийняте рішення Кабміном.

Зараз, в лютому, планового підвищення мінімальної зарплати не передбачено, але можливі індивідуальні підвищення від роботодавців.

З початку року мінімальна зарплата зросла з 6 700 до 7 100 гривень, а наступне підвищення планується в квітні, коли вона досягне 8 000 гривень.

Згідно з прогнозом у проєкті держбюджету, середня зарплата в Україні має збільшитись до 21 809 гривень у 2024 році, що є значним зростанням порівняно із попереднім роком, коли середня зарплата складала 18 527 гривень. У 2025 році передбачається подальше збільшення середньої зарплати до 25 732 гривень.

Варто зазначити, що у 2023 році найбільше зросли зарплати працівників у галузях інформаційно-телекомунікацій, фінансів та страхування, а також у сфері державного управління та оборони.

Зокрема, робітники сфери "Інформація та телекомунікації" отримують в середньому 36 877 гривень, зростання їхніх зарплат становило 23,1%. В галузі "Фінансова та страхова діяльність" середня зарплата досягла 33 359 гривень, що є збільшенням на 22,6%, а в "Державному управлінні та обороні" виплати склали 22 622 гривень, що означає підвищення на 14,5%.

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Нагадаємо, зарплата зростатиме у наступні три роки.

Як писала Politeka, зарплати українців змінились, деяким спеціалістам почали платити більше.

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