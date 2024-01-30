С начала года минимальная зарплата выросла с 6700 до 7100 гривен, планируется последующее повышение.

В 2024 году ожидается поэтапный рост минимальной зарплаты и средней зарплаты в Украине. Известно, что также до конца года средняя зарплата украинцев увеличится почти на 3 тысячи гривен. О поэтапном повышении зарплат было принято решение Кабмином.

Сейчас, в феврале, плановое повышение минимальной зарплаты не предусмотрено, но возможны индивидуальные повышения от работодателей.

С начала года минимальная зарплата выросла с 6700 до 7100 гривен, а последующее повышение планируется в апреле, когда она достигнет 8000 гривен.

Согласно прогнозу в проекте госбюджета, средняя зарплата в Украине должна увеличиться до 21809 гривен в 2024 году, что является значительным ростом по сравнению с предыдущим годом, когда средняя зарплата составляла 18527 гривен. В 2025 году предполагается дальнейшее увеличение средней зарплаты до 25732 гривен.

Следует отметить, что в 2023 году больше выросли зарплаты работников в отраслях информационно-телекоммуникаций, финансов и страхования, а также в сфере государственного управления и обороны.

В частности, рабочие сферы "Информация и телекоммуникации" получают в среднем 36 877 гривен, рост их зарплат составил 23,1%. В отрасли "Финансовая и страховая деятельность" средняя зарплата достигла 33359 гривен, что является увеличением на 22,6%, а в "Государственном управлении и обороне" выплаты составили 22622 гривен, что означает повышение на 14,5%.

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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.