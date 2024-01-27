Через підвищену активність українських імпортерів ціни на популярний овоч вже почали підвищуватися і в Польщі.

В Україні продовжується стрімке зростання цін на картоплю. За останній тиждень закупівельні ціни у фермерів на цей продукт підвищилися на 12%, до рівня 18-25 гривень за кілограм. Експерти попередили, чого чекати далі від ціни на цей овоч.

У супермаркетах звичайна немита картопля продається в середньому за 23,5 гривень за кілограм, що на 6-7 гривень дорожче, ніж місяць тому. За рік картопля подорожчала у 4 рази.

Експерти прогнозують, що подорожчання популярного продукту буде тривати. За моніторингом, більшість великих торгових мереж 26 січня продають картоплю за 22,9 гривень за кілограм. Проте деякі супермаркети вже підняли ціну на українську картоплю стандартних сортів до 25,6 гривень.

У зв'язку з високими цінами на овочі в Україні зростає пропозиція імпортної картоплі, повідомляють аналітики. Крім української продукції, на внутрішньому ринку продається також картопля з Польщі, де ціни виявилися на 20% нижчими, ніж в Україні. Проте через підвищену активність українських імпортерів ціни на картоплю вже почали зростати й в Польщі.

Причиною такого сильного подорожчання картоплі в Україні став низький урожай якісної продукції, придатної для тривалого зберігання. Ключові гравці ринку зауважують, що запаси картоплі високої якості в українських господарствах наразі обмежені.

За підрахунками експертів, картопля на внутрішньому ринку України вже реалізується в середньому в 4 рази дорожче, ніж за аналогічний період 2023 року.

Джерело: EastFruit.

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