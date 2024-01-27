Из-за повышенной активности украинских импортеров цены на популярный овощ уже начали повышаться и в Польше.

В Украине продолжается стремительный рост цен на картофель. За последнюю неделю закупочные цены у фермеров на этот продукт повысились на 12% до уровня 18-25 гривен за килограмм. Эксперты предупредили, чего ждать дальше цены этого овоща.

В супермаркетах обычный немытый картофель продается в среднем за 23,5 гривен за килограмм, что на 6-7 гривен дороже, чем месяц назад. За год картофель подорожал в 4 раза.

Эксперты прогнозируют, что подорожание популярного продукта будет продолжаться. По мониторингу большинство крупных торговых сетей 26 января продают картофель за 22,9 гривен за килограмм. Однако некоторые супермаркеты уже подняли цену на украинский картофель стандартных сортов до 25,6 грн.

В связи с высокими ценами на овощи в Украине растет предложение импортного картофеля, сообщают аналитики. Кроме украинской продукции, на внутреннем рынке продается также картофель из Польши, где цены оказались на 20% ниже, чем в Украине. Однако из-за повышенной активности украинских импортеров цены на картофель уже начали расти и в Польше.

Причиной столь сильного удорожания картофеля в Украине стал низкий урожай качественной продукции, пригодной для длительного хранения. Ключевые игроки рынка отмечают, что запасы картофеля высокого качества в украинских хозяйствах ограничены.

По подсчетам экспертов, картофель на внутреннем рынке Украины уже реализуется в среднем в 4 раза дороже, чем за аналогичный период 2023 года.

Источник: EastFruit.

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