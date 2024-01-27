В умовах воєнного конфлікту була зафіксована низька активність підприємств, але водночас спостерігалося зменшення кількості безробітних та збільшення зарплат в певних сферах.

Станом на січень 2024 року в Україні середня зарплата у вакансіях склала 17,8 тис. грн. В умовах воєнного конфлікту була зафіксована низька активність підприємств, але водночас спостерігалося зменшення кількості безробітних, обумовлене міграційними процесами та мобілізацією до Збройних Сил України.

Про це йдеться в огляді Мінекономіки.

З квітня 2022 року спостерігалося відновлення кількості застрахованих осіб, але їхнє число так і не досягло довоєнного рівня до червня 2023 року, негативно вплинувши на показники ринку праці.

Рівень зарплат у різних сферах:

Будівництво - 11,8 тис. грн

Тимчасове розміщення й організація - 11,8 тис. грн

Освіта - 12 тис. грн

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - 12,9 тис. грн

Діяльність у сфері адміністративного та - 14 тис. грн

Сільське господарство, лісове - 14,2 тис. грн

Охорона здоров'я та надання соціальної - 14,3 тис. грн

Операції з нерухомим майном - 15 тис. грн

Транспорт, складське господарство - 16,2 тис. грн

Надання інших видів послуг - 17,6 тис. грн

Промисловість - 17,1 тис. грн

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт - 20,2 тис. грн

Державне управління й оборона - 21,7 тис. грн

Професійна, наукова та технічна діяльність - 22,6 тис. грн

Фінансова та страхова діяльність - 33,5 тис. грн

Інформація та телекомунікації - 36,8 тис. грн

На рівень оплати праці у 2023 році вплинули наслідки воєнних подій, такі як тимчасова втрата території, руйнування інфраструктури та міграція працездатного населення за кордон. Національні підприємства підвищують рівень оплати праці для залучення висококваліфікованого персоналу.

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