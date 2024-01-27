В условиях военного конфликта была зафиксирована низкая активность предприятий, но вместе с тем наблюдалось уменьшение количества безработных и увеличение зарплат в определенных сферах.

На январь 2024 года в Украине средняя зарплата в вакансиях составила 17,8 тыс. грн. В условиях военного конфликта была зафиксирована низкая активность предприятий, но в то же время наблюдалось уменьшение количества безработных, обусловленное миграционными процессами и мобилизацией в Вооруженные силы Украины.

Об этом говорится в обзоре Минэкономики.

С апреля 2022 г. наблюдалось восстановление количества застрахованных лиц, но их число так и не достигло довоенного уровня до июня 2023 г., негативно повлияв на показатели рынка труда.

Уровень зарплат в разных сферах:

Строительство – 11,8 тыс. грн

Временное размещение и организация – 11,8 тыс. грн

Образование – 12 тыс. грн

Искусство, спорт, развлечения и отдых – 12,9 тыс. грн

Деятельность в сфере административного и - 14 тыс. грн

Сельское хозяйство, лесное – 14,2 тыс. грн

Здравоохранение и предоставление социального - 14,3 тыс. грн

Операции с недвижимым имуществом – 15 тыс. грн

Транспорт, складское хозяйство – 16,2 тыс. грн

Предоставление других видов услуг – 17,6 тыс. грн

Промышленность – 17,1 тыс. грн

Оптовая и розничная торговля; ремонт – 20,2 тыс. грн

Государственное управление и оборона – 21,7 тыс. грн

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 22,6 тыс. грн

Финансовая и страховая деятельность – 33,5 тыс. грн

Информация и телекоммуникации – 36,8 тыс. грн

На уровень оплаты труда в 2023 году повлияли последствия военных событий, такие как временная потеря территории, разрушение инфраструктуры и миграция трудоспособного населения за границу. Национальные предприятия повышают уровень оплаты труда для привлечения высококвалифицированного персонала.

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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.