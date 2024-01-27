На январь 2024 года в Украине средняя зарплата в вакансиях составила 17,8 тыс. грн. В условиях военного конфликта была зафиксирована низкая активность предприятий, но в то же время наблюдалось уменьшение количества безработных, обусловленное миграционными процессами и мобилизацией в Вооруженные силы Украины.
Об этом говорится в обзоре Минэкономики.
С апреля 2022 г. наблюдалось восстановление количества застрахованных лиц, но их число так и не достигло довоенного уровня до июня 2023 г., негативно повлияв на показатели рынка труда.
Уровень зарплат в разных сферах:
- Строительство – 11,8 тыс. грн
- Временное размещение и организация – 11,8 тыс. грн
- Образование – 12 тыс. грн
- Искусство, спорт, развлечения и отдых – 12,9 тыс. грн
- Деятельность в сфере административного и - 14 тыс. грн
- Сельское хозяйство, лесное – 14,2 тыс. грн
- Здравоохранение и предоставление социального - 14,3 тыс. грн
- Операции с недвижимым имуществом – 15 тыс. грн
- Транспорт, складское хозяйство – 16,2 тыс. грн
- Предоставление других видов услуг – 17,6 тыс. грн
- Промышленность – 17,1 тыс. грн
- Оптовая и розничная торговля; ремонт – 20,2 тыс. грн
- Государственное управление и оборона – 21,7 тыс. грн
- Профессиональная, научная и техническая деятельность – 22,6 тыс. грн
- Финансовая и страховая деятельность – 33,5 тыс. грн
- Информация и телекоммуникации – 36,8 тыс. грн
На уровень оплаты труда в 2023 году повлияли последствия военных событий, такие как временная потеря территории, разрушение инфраструктуры и миграция трудоспособного населения за границу. Национальные предприятия повышают уровень оплаты труда для привлечения высококвалифицированного персонала.
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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.
Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.
Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.