Із важливою інформацією щодо компенсацій до українців звернулися в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Мова йде про компенсації власникам житла у межах проєкту «Прихисток», пише Politeka.net.

У Міністерстві підкреслили, що за програмою «Прихисток» передбачена компенсація витрат власникам житла у розмірі близько 450 гривень на місяць (14,77 гривні на день) за розміщення одного ВПО.

Компенсації надаються за безоплатне розміщення ВПО.

«Стягнення орендної плати з переселенців за житло, власник якого отримує компенсацію у межах проєкту «Прихисток», є порушенням», - наголосили в Мінреінтеграції.

Також підкреслюється, що відшкодування не надається за розміщення осіб, з якими власники житла пов’язані родинними відносинами (чоловік, дружина, батько, мати, діти, онуки, зокрема повнолітні).

«У разі виявлення таких випадків порушень просимо повідомляти до органів місцевої влади, відповідних військових адміністрацій або на гарячу лінію Мінреінтеграції за коротким номером 15-48», - повідомили в Мінреінтеграції.

Зазначимо, отримати допомогу власники житла, що безкоштовно надали його ВПО, можуть, звернувшись за місцем проживання до органів місцевого самоврядування. Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення та перебування внутрішньо переміщених осіб затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333.

Для того, щоб отримати компенсацію необхідно надіслати лист-повідомлення з копіями підтверджувальних документів на визначену відповідальним виконавчим органом місцевого самоврядування електронну адресу. Для коректного розрахунку компенсації це потрібно зробити не пізніше наступного робочого дня після надання житла ВПО.

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