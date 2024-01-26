С важной информацией о компенсациях r украинцам обратились в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Речь идет о компенсациях собственникам жилья в рамках проекта «Прихисток», пишет Politeka.net.

В Министерстве подчеркнули, что по программе «Прихисток» предусмотрена компенсация расходов владельцам жилья в размере около 450 гривен в месяц (14,77 гривны в день) за размещение одного ВПЛ.

Компенсации предоставляются за бесплатное размещение ВПЛ.

«Взыскание арендной платы с переселенцев за жилье, владелец которого получает компенсацию в рамках проекта «Прихиисток», является нарушением», - подчеркнули в Минреинтеграции.

Также подчеркивается, что возмещение не предоставляется за размещение лиц, с которыми владельцы жилья связаны родственными отношениями (супруг, жена, отец, мать, дети, внуки, в том числе совершеннолетние).

«В случае выявления таких случаев нарушений просим сообщать в органы местной власти, соответствующие военные администрации или на горячую линию Минреинтеграции по короткому номеру 15-48», - сообщили в Минреинтеграции.

Отметим, получить помощь владельцы жилья, бесплатно предоставившие его ВПЛ, могут, обратившись по месту жительства в органы местного самоуправления. Порядок компенсации расходов на временное размещение и пребывание внутренне перемещенных лиц утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 19.03.2022 № 333.

Для того чтобы получить компенсацию необходимо отправить письмо-сообщение с копиями подтверждающих документов на определенный ответственным исполнительным органом местного самоуправления электронный адрес. Для корректного расчета компенсации это нужно сделать не позднее следующего рабочего дня после предоставления жилья ВПЛ.

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