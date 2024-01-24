Благодійний фонд Карітас надає грошову допомогу для певних категорій осіб у різних містах України. За допомогою проекту "Гроші на теплу зиму," внутрішньо переміщені особи (ВПО), які є зареєстровані в Полтавській громаді, можуть отримати грошову допомогу на комунальні послуги.
Цей проект реалізується за підтримки Католицької служби допомоги (CRS) - грошова допомога надається одноразово.
В рамках проекту ВПО, які відповідають критеріям уразливості, отримають компенсацію за комунальні послуги протягом поточного опалювального сезону. До тих хто може отримати грошову допомогу належать особи:
- із інвалідністю або важкими захворюваннями;
- старше 55 років без підтримки родичів;
- батьки-одинаки дітей до 18 років;
- опікуни недієздатних осіб;
- сім'ї з трьома і більше дітьми, які не досягли 18 років;
- вагітні жінки або матері з дітьми до 3 років.
Однак деякі умови також визначаються для отримання грошової допомоги:
- дохід сім'ї не повинен перевищувати 5 400 гривень;
- домогосподарство критично не може придбати опалювальні матеріали на зимовий період та оплатити комунальні послуги.
Для отримання грошової допомоги необхідно представити наступні документи:
- паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України;
- довідка ВПО;
- ІПН;
- довідка про відкриття банківського рахунку IBAN;
- документи, що підтверджують категорію вразливості;
- квитанція про оплату комунальних послуг.
Цю допомогу можуть отримати лише ті сім'ї, які не отримували аналогічну підтримку в жовтні та листопаді від міжнародних організацій.
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