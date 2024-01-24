Украинцы, которые отвечают критериям уязвимости, получат компенсацию за коммунальные услуги в течение текущего отопительного сезона.

Благотворительный фонд Каритас предоставляет денежную помощь для определенных категорий лиц в разных городах Украины. С помощью проекта "Деньги на теплую зиму," внутренне перемещенные лица (ВПЛ), зарегистрированные в Полтавской общине, могут получить денежную помощь на коммунальные услуги.

Этот проект реализуется при поддержке Католической службы помощи (CRS) – денежная помощь предоставляется единовременно.

В рамках проекта ВПЛ, которые отвечают критериям уязвимости, получат компенсацию за коммунальные услуги в течение текущего отопительного сезона. К тем, кто может получить денежную помощь, относятся лица:

с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

старше 55 лет без поддержки родственников;

родители-одиночки детей до 18 лет;

опекуны недееспособных лиц;

семьи с тремя и более детьми, не достигшими 18 лет;

беременные женщины или матери с детьми младше 3 лет.

Однако некоторые условия также определяются для получения денежной помощи:

доход семьи не должен превышать 5400 гривен;

домохозяйство критически не может приобрести отопительные материалы на зимний период и оплатить коммунальные услуги.

Для получения денежной помощи необходимо представить следующие документы:

паспорт или временное удостоверение гражданина Украины;

справка ВПЛ;

ИНН;

справка об открытии банковского счета IBAN;

документы, подтверждающие категорию уязвимости;

квитанция об оплате коммунальных услуг.

Эту помощь могут получить только семьи, которые не получали аналогичную поддержку в октябре и ноябре от международных организаций.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам раздадут по 17,5 тысячи гривен в отопительный сезон - как получить денежную помощь.

Как писала Politeka, - кто из украинцев теперь может получить 30 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала о нововведениях относительно денежной помощи.