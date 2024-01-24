Благотворительный фонд Каритас предоставляет денежную помощь для определенных категорий лиц в разных городах Украины. С помощью проекта "Деньги на теплую зиму," внутренне перемещенные лица (ВПЛ), зарегистрированные в Полтавской общине, могут получить денежную помощь на коммунальные услуги.
Этот проект реализуется при поддержке Католической службы помощи (CRS) – денежная помощь предоставляется единовременно.
В рамках проекта ВПЛ, которые отвечают критериям уязвимости, получат компенсацию за коммунальные услуги в течение текущего отопительного сезона. К тем, кто может получить денежную помощь, относятся лица:
- с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;
- старше 55 лет без поддержки родственников;
- родители-одиночки детей до 18 лет;
- опекуны недееспособных лиц;
- семьи с тремя и более детьми, не достигшими 18 лет;
- беременные женщины или матери с детьми младше 3 лет.
Однако некоторые условия также определяются для получения денежной помощи:
- доход семьи не должен превышать 5400 гривен;
- домохозяйство критически не может приобрести отопительные материалы на зимний период и оплатить коммунальные услуги.
Для получения денежной помощи необходимо представить следующие документы:
- паспорт или временное удостоверение гражданина Украины;
- справка ВПЛ;
- ИНН;
- справка об открытии банковского счета IBAN;
- документы, подтверждающие категорию уязвимости;
- квитанция об оплате коммунальных услуг.
Эту помощь могут получить только семьи, которые не получали аналогичную поддержку в октябре и ноябре от международных организаций.
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