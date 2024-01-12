Так, грошову допомогу можуть не дочекатися мільйони ВПО, пише Politeka.net.

Справа в тому, що з 1 лютого зменшиться кількість ВПО, які отримуватимуть грошову допомогу. Наразі виплати отримують 2,6 мільйона ВПО, а офіційно зареєстрованих - понад 4,9 мільйона осіб.

Про це, нагадаємо, повідомляв Омбудсмен України Дмитро Лубинець.

«Згідно зі змінами до законодавства з 1 лютого грошову допомогу отримуватиме понад 170 тисяч ВПО! Наразі її отримує 2,6 млн ВПО з офіційно зареєстрованих понад 4,9 млн осіб!», - зазначав Лубінець, підкреслюючи, що він не погоджується зі змінами.

ВПО, виплати, українці

У свою чергу спеціальна парламентська комісія захисту внутрішніх переселенців звернулася до уряду з пропозицією автоматично продовжити виплати допомоги на проживання для переселенців. Про це повідомив голова цієї комісії Павло Фролов.

За його словами, з питання виплат грошової допомоги на проживання для 2,5 мільйонів ВПО звернулись до Прем’єр-міністра.

«Щодо вжиття негайних заходів для автоматичного продовження цих виплат з 1 лютого 2024 року», - підкреслив Фролов, додавши, що ці мінімальні виплати для ВПО мають бути збережені.

Переселенці, ВПО

Урядовці запевнили, що найближчим часом необхідні рішення будуть прийняті.

Зараз громадяни зі статусом переселенця отримують грошову допомогу - 2 тисячі гривень – особи старше 18 років; - 3 тисячі гривень – діти (до 18 років) та громадяни з інвалідністю.

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