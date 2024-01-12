Вже з 1 лютого очікуються зміни у виплатах грошової допомоги, яку наразі отримує понад два мільйони українців.

Так, грошову допомогу можуть не дочекатися мільйони ВПО, пише Politeka.net.

Справа в тому, що з 1 лютого зменшиться кількість ВПО, які отримуватимуть грошову допомогу. Наразі виплати отримують 2,6 мільйона ВПО, а офіційно зареєстрованих - понад 4,9 мільйона осіб.

Про це, нагадаємо, повідомляв Омбудсмен України Дмитро Лубинець.

«Згідно зі змінами до законодавства з 1 лютого грошову допомогу отримуватиме понад 170 тисяч ВПО! Наразі її отримує 2,6 млн ВПО з офіційно зареєстрованих понад 4,9 млн осіб!», - зазначав Лубінець, підкреслюючи, що він не погоджується зі змінами.

У свою чергу спеціальна парламентська комісія захисту внутрішніх переселенців звернулася до уряду з пропозицією автоматично продовжити виплати допомоги на проживання для переселенців. Про це повідомив голова цієї комісії Павло Фролов.

За його словами, з питання виплат грошової допомоги на проживання для 2,5 мільйонів ВПО звернулись до Прем’єр-міністра.

«Щодо вжиття негайних заходів для автоматичного продовження цих виплат з 1 лютого 2024 року», - підкреслив Фролов, додавши, що ці мінімальні виплати для ВПО мають бути збережені.

Урядовці запевнили, що найближчим часом необхідні рішення будуть прийняті.

Зараз громадяни зі статусом переселенця отримують грошову допомогу - 2 тисячі гривень – особи старше 18 років; - 3 тисячі гривень – діти (до 18 років) та громадяни з інвалідністю.

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