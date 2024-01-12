Уже с 1 февраля ожидаются изменения в выплатах денежной помощи, которую сейчас получает более двух миллионов украинцев.

Так, денежную помощь могут не дождаться миллионы ВПЛ, пишет Politeka.net.

Дело в том, что с 1 февраля уменьшится количество ВПЛ, получающих денежную помощь. В настоящее время выплаты получают 2,6 миллиона ВПЛ, а официально зарегистрированных - более 4,9 миллиона человек.

Об этом, напомним, сообщал омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

«Согласно изменениям в законодательстве с 1 февраля денежную помощь будет получать более 170 тысяч ВПЛ! Сейчас ее получает 2,6 млн ВПЛ из официально зарегистрированных более 4,9 млн человек!», - отмечал Лубинец, подчеркивая, что он не соглашается с изменениями.

В свою очередь специальная парламентская комиссия по защите внутренних переселенцев обратилась к правительству с предложением автоматически продлить выплаты денежной помощи на проживание для переселенцев. Об этом сообщил председатель этой комиссии Павел Фролов.

По его словам, по вопросу выплат денежной помощи на проживание для 2,5 миллиона ВПЛ обратились к Премьер-министру.

«О принятии немедленных мер для автоматического продления этих выплат с 1 февраля 2024 года», - подчеркнул Фролов, добавив, что эти минимальные выплаты для ВПЛ должны быть сохранены.

Чиновники заверили, что в ближайшее время необходимые решения будут приняты.

Сейчас граждане со статусом переселенца получают денежную помощь - 2 тысячи гривен – лица старше 18 лет; - 3 тысячи гривен – дети (до 18 лет) и граждане с инвалидностью.

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