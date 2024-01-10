У 2023 році уряд України виплатив компенсації роботодавцям на суму 181 млн грн за працевлаштування понад 14 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Цьогоріч держава збільшила розміри компенсацій для тих, хто працевлаштовує переселенців. Про це розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Так, з 1 січня розмір становить 7 100 грн на місяць, а з квітня – 8 000 грн. Також продовжено тривалість виплати компенсації з 2-х до 3-х місяців, а за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю роботодавець може отримувати компенсацію протягом 6 місяців.

У 2023 році понад 8 тисяч роботодавців отримали від уряду компенсацію за працевлаштування 14 400 українців, які змушені були залишити небезпечні регіони країни. Загалом підприємцям було виплачено 181 млн грн компенсації. За допомогою фінансового стимулювання роботодавців через цю програму ми сприяємо швидшій адаптації внутрішньо переміщених осіб, допомагаємо їм знайти роботу на новому місці та мати можливість забезпечувати себе і свою родину.

Нагадаємо, що в квітні 2022 року уряд впровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішньо переміщених осіб. Головна мета програми – прискорити адаптацію людей, які змушені були переїхати в безпечніші регіони, і підвищити рівень зайнятості серед населення.

За кожного працевлаштованого внутрішньо переміщеного особа держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (станом на 1.01.2024 – 7100 грн) протягом 3 місяців. За працевлаштування внутрішньо переміщених осіб з числа осіб з інвалідністю компенсація надається на протязі 6 місяців.

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям роздадуть по 17,5 тисяч гривень в опалювальний сезон - як отримати грошову допомогу.

Як повідомляла Politeka, хто з українців тепер може отримати 30 тисяч гривень.

Також Politeka писала про нововведення щодо грошової допомоги.