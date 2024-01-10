В 2023 году правительство Украины выплатило компенсации работодателям на сумму 181 млн грн за трудоустройство более 14 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В этом году государство увеличило размеры компенсаций для трудоустраивающих переселенцев. Об этом рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Так, с 1 января размер составляет 7100 грн в месяц, а с апреля – 8000 грн. Также продлена продолжительность выплаты компенсации с 2-х до 3-х месяцев, а за трудоустройство ВПЛ из числа лиц с инвалидностью работодатель может получать компенсацию в течение 6 месяцев.

В 2023 году более 8 тысяч работодателей получили от правительства компенсацию за трудоустройство 14 400 украинцев, вынужденных покинуть опасные регионы страны. В общей сложности предпринимателям было выплачено 181 млн грн компенсации. С помощью финансового стимулирования работодателей через эту программу мы содействуем более быстрой адаптации внутренне перемещенных лиц, помогаем им найти работу на новом месте и обеспечивать себя и свою семью.

Напомним, что в апреле 2022 года правительство ввело программу стимулирования предпринимателей брать на работу внутренне перемещенных лиц. Главная цель программы – ускорить адаптацию людей, вынужденных переехать в более безопасные регионы, и повысить уровень занятости среди населения.

За каждого трудоустроенного внутри перемещенного лицо государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (на 1.01.2024 – 7100 грн) в течение 3 месяцев. За трудоустройство внутри перемещенных лиц из числа лиц с инвалидностью компенсация предоставляется в течение 6 месяцев.

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