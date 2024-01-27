Загострення ситуації з логістикою, спричинене війною в Україні, також впливає на підвищення цін на продукти.

У 2024 році в Україні спостерігається зростання цін на молоко та молочні продукти на 10%. На даний момент середня вартість молока (1 л) з 3,2% жирності складає 35 грн. Існує кілька причин, які пояснюють це подорожчання, однією з них є підвищення цін на сировину, але ситуація може змінитися у майбутньому.

Зокрема, наприкінці грудня ціна на сировину зросла понад 15 грн/кг, що свідчить про зростання майже на 30% за 4 місяці. Менеджерка з маркетингу оптового аграрного ринку "Шувар" Тетяна Попович розповіла, що основною причиною зростання цін є дефіцит сировини.

Це обумовлено зменшенням чисельності великої рогатої худоби, прикладом чого є майже 40% зменшення кількості корів у 2023 році порівняно з 2017 роком.

Також цінові показники залежать від імпорту молочної продукції. За словами експертки, високі ціни на внутрішні молочні продукти можуть призвести до збільшення імпорту. Підвищення витрат на енергію, пальне та логістику для переробних підприємств також сприяє зростанню цін.

Існує ймовірність, що ціни на молочну сировину можуть знизитися, оскільки переробні компанії зазнають обмежень у фінансових ресурсах для підтримання високих закупівельних цін.

Проте загострення ситуації з логістикою, спричинене війною в Україні, також впливає на підвищення цін на продовольчі товари, включаючи молочні продукти.

Джерело: OBOZ.UА.

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