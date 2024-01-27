Обострение ситуации с логистикой, вызванное войной в Украине, также влияет на повышение цен на продукты.

В 2024 году на Украине наблюдается рост цен на молоко и молочные продукты на 10%. В настоящее время средняя стоимость молока (1 л) с 3,2% жирности составляет 35 грн. Существует несколько причин, объясняющих это подорожание, одна из них - повышение цен на сырье, но ситуация может измениться в будущем.

В частности, в конце декабря цена на сырье выросла более 15 грн/кг, что свидетельствует о росте почти на 30% за 4 месяца. Менеджер по маркетингу оптового аграрного рынка "Шувар" Татьяна Попович рассказала, что основной причиной роста цен является дефицит сырья.

Это обусловлено уменьшением численности крупного рогатого скота, примером чего является почти 40% уменьшение количества коров в 2023 году по сравнению с 2017 годом.

Также ценовые характеристики зависят от импорта молочной продукции. По словам эксперта, высокие цены на внутренние молочные продукты могут привести к увеличению импорта. Повышение затрат на энергию, горючее и логистику для перерабатывающих предприятий также способствует росту цен.

Существует вероятность, что цены на молочное сырье могут снизиться, поскольку перерабатывающие компании испытывают ограничения в финансовых ресурсах для поддержания высоких закупочных цен.

Тем не менее, обострение ситуации с логистикой, вызванное войной в Украине, также влияет на повышение цен на продовольственные товары, включая молочные продукты.

Источник: OBOZ.UА.

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