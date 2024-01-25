Нещодавно в Україні також зафіксовано зростання ціни на окремі продукти – ціни на частину продуктів продовжать зростати.

Ціни в українських магазинах продовжують змінюватись - частина прожуктів дорожчає безустанно. У найближчі місяці в Україні очікується тривала тенденція до зростання вартості окремих продуктів, зокрема сала, овочів та певного виду м'яса. Записується рекордна вартість для сала, особливо у порівнянні з іншими видами м'яса.

Про це попередив економічний експерт Юрій Гаврилечко в ефірі "Сніданку".

Яловичина може стати найдорожчим видом м'яса через ускладнення на українському ринку, спричинені війною та складними умовами утримання худоби.

За прогнозами економічного експерта Юрія Гаврилечка, ціни на овочі будуть зростати до 7% щомісяця. Експерт пояснює, що це пов'язано із зростанням цін на електроенергію, яка впливає на умови зберігання овочів.

Гавриленко також вказує на те, що через фізично менший обсяг сальних порід свиней у країні порівняно з м'ясними, ціни на сало можуть зростати вищими темпами, хоча якість його може бути нижчою.

Нещодавно в Україні також зафіксоване зростання ціни на окремі овочі, наприклад, буряки, які за один тиждень піднялися до рекордних 16 гривень, порівняно з початковими 10-11 гривнями у другій декаді січня. Підвищення цін також відбулося на фрукти, такі як виноград, мандарини та банани, в грудні-січні.

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